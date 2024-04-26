Предупредить, значит, спасти. Основной задачей инспекторов пожарной безопасности было и остаётся – распространение информации, которая поможет гражданам сберечь не только собственное имущество, но и себя.

В ЗАТО Александровск специалисты про эти меры не забывают.

С начала года в закрытых городах Мурманской области зафиксирован 21 пожар, это почти в два раза больше, чем за аналогичный период, например, прошлого года.

Конечно, такая статистика не может не настораживать, поэтому инспекторы вынуждены вновь и вновь повторять гражданам правила безопасности. Кроме того, специалисты рекомендуют установить простой удобный прибор, способный уловить дым либо жар и немедленно известить об этом всех жильцов квартиры.

Маргарита Мариничева, государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России» по пожарному надзору: «В некоторых квартирах ЗАТО Александровск уже установлены пожарные извещатели, так как их применение приводит к раннему обнаружению возгорания и, как следствие, к снижению негативного проявления последствий пожара».

Сергей Гринько, старший инспектор ОФГПН в ЗАТО Александровск Специального управления ФПС №48 МЧС России: «Рекомендуем устанавливать пожарный извещатель в помещениях для раннего обнаружения пожаров, чтобы сохранить материальное имущество и жизнь, живущих в данном помещении».

Ещё одним эффективным способом профилактики возникновения опасных для жизни ситуаций инспекторы находят поквартирный обход особенно уязвимой части населения – семей с маленькими детьми и пенсионеров.

Надежда Кашкан, пенсионерка, г. Полярный: «У нас сейчас пожилых и стареньких людей много, поэтому мы с ними работаем, чтобы обязательно знали правила безопасности».

Антон Козыренко, инспектор ОФГПН в ЗАТО Александровск Специального управления ФПС №48 МЧС России: «Защита населения от пожаров и обучения правилам пожарной безопасности – одна из самых приоритетных задач сотрудников МЧС России. Например, для профилактики нарушений ПБ представители Госпожнадзора проводят обходы мест общего пользования жилого сектора: в ходе мероприятий инспекторы беседуют с жильцами о мерах безопасности в быту».

Также в обязанности инспекторов входят профилактические школьные беседы. Лишними такие встречи не станут ни для младшего звена, ни для старшего, уверены специалисты.