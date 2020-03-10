Защитник Родины стал разоблачителем коррупции в войсковой части?

Военнослужащий из 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригады рассказал о том, как процветает воровство и коррупция в командовании.

Старший прапорщик снял скандальное видео, в котором решил разоблачить руководство. Мужчина, рассказывает о том, что офицеры регулярно воруют топливо из военной техники, но об этом все молчат. Кроме того, он говорит об их пьянстве во время учений, а также уверяет о процветающей коррупции в части.

Видеозапись размещена в социальных сетях и мессенджерах и содержит ненормативную лексику.

Старший прапорщик воинской части: «Такие вещи от руководства бригады скрывают. Максимум, кто знает, на чём может это закончиться, начарт. Больше никто не узнает. Потому что штаб бригады находится за 20 км от нашей части».