День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.03.20 19:30
Защитник Родины стал разоблачителем коррупции в войсковой части?
Военнослужащий из 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригады рассказал о том, как процветает воровство и коррупция в командовании.
Старший прапорщик снял скандальное видео, в котором решил разоблачить руководство. Мужчина, рассказывает о том, что офицеры регулярно воруют топливо из военной техники, но об этом все молчат. Кроме того, он говорит об их пьянстве во время учений, а также уверяет о процветающей коррупции в части.
Видеозапись размещена в социальных сетях и мессенджерах и содержит ненормативную лексику.
Старший прапорщик воинской части: «Такие вещи от руководства бригады скрывают. Максимум, кто знает, на чём может это закончиться, начарт. Больше никто не узнает. Потому что штаб бригады находится за 20 км от нашей части».
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