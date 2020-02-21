Защитникам Родины в подарок вручили свидетельства на субсидии на приобретение постоянного жилья

В канун Дня Защитника Отечества ещё пять военнослужащих Северного флота и их семьи стали счастливыми обладателями субсидий на приобретение постоянного жилья.

Владислав Павлов, заместитель командующего флотом по военно-политической работе, капитан 1 ранга: «Поздравляю вас с наступившим праздником, а также с приобретением жилья. Вам, вашей супруге и детям тоже наши поздравления».

Лучший подарок ко Дню защитника Отечества. Пяти военнослужащим Северного флота, в канун 23 февраля вручили свидетельства о предоставлении денежных субсидий на приобретение жилья. Среди счастливчиков трое – главы многодетных семей, их жилищный вопрос решается в первую очередь.

Ярослав Данилевич, военнослужащий Северного флота: «У меня трое детей. Старшему - 17, средней дочке - 7 и младшей - 8 месяцев. Планируем приобретать квартиру по месту, где живут родители супруги, в Калининграде».

Иван Спицин, военнослужащий Северного флота: «Планируем в дальнейшем переехать в среднюю полосу. У нас желание приобрести собственный дом, жить и радоваться жизни».

Средний размер жилищной субсидии в этом году около 9 миллионов рублей. Сумма зависит от числа членов семьи и выслуги военнослужащего, а также права на дополнительную жилплощадь.