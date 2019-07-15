Защитники неба Заполярья отмечают 85-летие

В Александровске отметили 85-летие 531-го гвардейского зенитного ракетного полка Северного флота. По традиции самых успешных бойцов наградили знаками отличия.

Главное, что стоит знать о 531-ом гвардейском зенитном полке Северного флота, это системы, которые стоят здесь на вооружении. Гордость военных – современный ракетный комплекс С-400 «Триумф», способный уничтожить любую воздушную цель на расстоянии до нескольких сотен километров. Свою 85-летнию историю полк, базирующийся в Полярном, ведёт с начала прошлого века и те, кто тогда строил временные бараки и укрепления на голых сопках, не могли и подумать каким станет их формирование в будущем.

Самый сложный период в истории полка пришёлся на годы Великой Отечественной войны. Первые самолёты врага появились над Полярным уже в 5 часов утра 23 июня 1941 года. На протяжении 40 месяцев города и военные объекты Кольского полуострова находились под постоянными ударами фашистской авиации. В окрестностях Полярного нашли свою могилу 45 вражеских самолётов.

Сейчас у полка пять орденов Ленина, Красного Знамени, Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого.

В день рождения своего полка зенитчики устраивают парад, после которого отличившихся в службе награждают за успешное выполнение поставленных командованием задач.