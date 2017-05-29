Защитники животных провели митинг

В минувшие выходные в центре Мурманска прошёл митинг в поддержку гуманного отношения к животным. В свете последних диких убийств собак в нашем регионе, участники обсудили жестокость и бесчеловечность некоторых северян к братьям меньшим.

Помимо правил отлова и содержания беспризорных животных участники митинга обсудили вопросы объединения двух общественных организаций: фонда «Ищу человека» и «Дворянская губерния». Активисты предложили создать общественный наблюдательный совет по правам животных в Мурманской области.

- Мы хотим довести до сведения участников митинга, до жителей региона, как, например, им надо действовать, когда их собаку отловили соответствующие службы, - говорит Виктория Березина, представитель мурманского регионального Фонда поддержки бездомных животных «Ищу человека».

Помимо взрослых участников на митинге было много юных мурманчан. Многие из них прочитали стихи про животных, принесли подарки и угощения для тех собак и кошек, которые уже находятся в пунктах содержания, выразили своё мнение и пообщались с более старшими зоозащитниками.

- Мне не нравится, что отлавливают животных, издеваются над ними, - говорит Дарья Соболевская, участник митинга. - Я против этого!

Напомним, что с 2018 года по указу правительства Российской Федерации каждое домашнее животное должно быть прочипировано и занесено в реестр. Это поможет владельцам найти четвероного друга в случае потери, а так же избавит городские службы по отлову от путаницы.