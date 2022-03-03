Защитное стекло не выдержало! Команда национальной Молодёжной хоккейной лиги «Арктика» провела два непростых матча с тульским «АКМ-Юниор»

Первая игра между клубами «Арктика» и «АКМ-Юниор» Молодёжной хоккейной лиги состоялась 28 февраля. С самого старта матча наши ребята навязали высокий темп, хотя и гости в обиду себя не давали.

Нападающий Алексей Рыбин, отметившийся в предыдущих играх сезона, открыл счёт в начале первого периода. Второй тоже прошёл для «Арктики» удачно - «мурманчане» трижды поразили ворота противника. В четвёртый раз это сделал нападающий хозяев ледового поля Иван Филин.

В третьем периоде парни из Новомосковска так вошли в раж, что шайбой разбили заградительное стекло.

«Туляки» отказались проигрывать в сухую, на последних минутах матча всё же загнали шайбу в наши ворота, однако исхода встречи это не изменило. Игра окончилась со счётом 4:1 в пользу «Арктики».

А уже 1 марта команды схлестнулись вновь. Тут гости вновь показали характер. «Юниор» буквально с первых минут взял инициативу. Второй период прошёл в ожесточённой борьбе, итогом которой стала череда удалений. В третьем периоде гости сравняли счёт, однако, после нанесения травмы нашему игроку в ряду «туляков» убыло.

Тем не менее, реализовать своё численное превосходство «Арктика» не смогла, закончив игру со счётом 3:2 в пользу гостей.

Следующие матчи запланированы на 4 и 5 марта, «Арктику» ждёт противостояние с клубом «Брянск».