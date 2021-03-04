Зашумели в Заполярье «Акации» - артиллеристы армейского корпуса Северного флота провели учебные стрельбы

Уничтожали условного противника из самоходных гаубиц 2С3 «Акация».

В стрельбах участвовали более сотни военнослужащих и тридцати единиц вооружения и техники. Основное внимание уделяли ведению боевых действий в обороне и организации работы разведывательно-огневого комплекса.

Артиллеристы отрабатывали взаимодействие с подразделениями воздушной и наземной разведки. По выявленным целям артиллеристы наносили удары. командование высоко оценило эффективность и скорость, с которой «Акации» поражали объекты условного противника.

Максим Фролов, начальник штаба артиллерии: «Военнослужащие выполнили основные тактические нормативы в ходе перемещения огневых позиций, занятия районов, командных пунктов. Также выполняли задачи с боевой стрельбой по плановым целям. В ходе выполнения боевых задач все цели были поражены. Учебные цели были достигнуты в полном объёме, военнослужащие в нелёгком нашем климате получили практические навыки по работе на приборах, на технике. Закрепили все эти навыки практически».