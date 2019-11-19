Засияет Мурманск огоньками, встречая Новый год

Почти 70 световых конструкций и 75 тысяч световых элементов украсят наш город в новогодние праздники. Скоро Новый год, а это значит, что администрация города активно занимается украшением Мурманска, чтобы горожане встречали 2020 год в нарядной заполярной столице.

«Сейчас у нас в активной идёт украшение нашего города, - отметил Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы», депутат Совета депутатов города Мурманска. – На центральной площади уже ёлочка монтируется, установлены уже у нас 3,5- и 6-метровые шары».

Девять эльфийских елей установят в скверах города Мурманска на улицах Хлобыстова, Кильдинская, Буркова, Марата, около драмтетра, на Театральном бульваре, в зоне отдыха озера Глубокое, на проспекте Ленина и на территории Нахимовского училища. Своё привычное место займут и световые фонтаны.

Вдоль велосипедно-пешеходных дорожек у Семёновского озера так же установят светодиодные конструкции в виде медведей, оленей, сов и лосей. Деревья в парке украсят гирляндами и световыми игрушками, а вот скверы около драматического театра, театра Северного флота, памятника «Ждущая» ко всему прочему дополнят прожекторами и светодиодными консолями.

В детском городке «Сказка» поставят световую композицию «Камин» высотой 6 метров и композицию «Мишки в лодке», чтобы радовать юных мурманчан и их родителей.