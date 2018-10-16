Засияет Мурманск в полярной ночи и на Новый год

С наступление тёмных ночей Мурманск начал активно готовиться к своему ежегодному перевоплощению. Совсем скоро улицы столицы Заполярья осветиться разнообразными огоньками, гирляндами и световыми композициями.

Перед началом каждого осветительного сезона специалисты муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» тщательно обследуют буквально каждую лампочку на осветительных конструкциях, ведь впереди продолжительная зима - полярная ночь. А в новый год город должен быть особенно красочным, чтобы радовать своих жителей и гостей Заполярья.

Специалисты чинят и сами конструкции. На данный момент покрашены каркасы елей, реконструированы силуэты животных, фигуры которых обычно стоят на Кольском проспекте.

В этом году администрация города намерена приятно удивить всех жителей.

- В этом году будут установлены около 600 световых шаров до магазина «Детский мир», - сообщил Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». – Мурманчане новогодние сюрпризы, я думаю, увидят уже с 8 декабря, которые будут размещены на площади Пять Углов.