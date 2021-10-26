Засиял детский сад яркими красками

На Крайнем севере порой не хватает красок – темное небо и сумерки вызывают «цветовое голодание», которое, по словам психологов, может спровоцировать упадок сил и депрессию. Однако родители воспитанников Мурманского детского сада №38 могут не переживать за своих чад, фасад здания обновили, он стал заметно ярче.

Изменился не только цвет - стены получили дополнительное утепление. Также у здания сада, расположенного на улице Ростинской, 4, были обновлены цоколь, крыльцо и козырьки над входами. На время проведения ремонтных работ дети были переведены в другой корпус дошкольного учреждения.

По словам экспертов, родители маленьких мурманчан также приняли участие в создании нового облика детского сада.

Ирина Матвеева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Новый фасад красивый, яркий, разноцветный. У детей будет хорошее настроение, они с желанием придут в новый детский сад».