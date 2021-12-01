Засиял разноцветными огнями главный проспект Мурманска

Центральный проспект Мурманска украсили новыми светодиодными динамическими растяжками. Они выполнены по эксклюзивной технологии, которая позволяет создавать объёмные 3D-эффекты и инсталляции, не имеющие аналогов в уличных конструкциях в России.

Современное оформление украсило главный проспект Мурманска. Каждая конструкция – это прямоугольный светодиодный экран. Яркие инсталляции сейчас переливаются сполохами северного сияния. Кстати, новая иллюминация универсальна. Она может транслировать любое количество визуальных сюжетов с возможностью смены изображения в зависимости от времени года и суток.

Сергей Басалаев, начальник управления подготовки проектов по формированию комфортной городской среды: «На сегодняшний день в рамках договора установлены все светодинамические перетяжки. Они представляют собой светодинамические прямоугольные консоли. Могут воспроизводить любой совершенно сценарий, видеоряд, многоцветные графические изображения, 3Д-модели. Очень легки в обслуживании».

В программу уже загружены около 10 сценариев.

Но этим праздничное оформление не ограничивается. Например, в центральном сквере у светового фонтана установили интерактивный маф «Три кота», созданный по одноименному мультфильму. Он будет работать для детей и взрослых по нажатию одной кнопки. Коты могут петь 5 песен. Послушать их мурманчане смогут уже с 5 декабря, когда конструкции будут подключены на постоянной основе. А пока они проходят тестовые испытания.

Также украшен сквер у областного театра кукол. Здесь сияют яркими огнями большая и маленькие ёлки. На территории установлены световые конструкции и гирлянды.