Засияла «Полярная звезда»! Сольных исполнителей танцевальных направлений Заполярья в третий раз пригласил Центр творчества и досуга города Гаджиево

После отборочных выступлений к участию в Гала-концерте допустили самых лучших танцоров. Из них и был определён обладатель Гран-при межмуниципального фестиваля.

Ксения Константинова после сложных отборочных испытаний наряду с десятком участников из Гаджиево, Снежногорска, Мурманска и Полярного вышла в финал межмуниципального конкурса «Полярная звезда».

Последним заданием стал гала-концерт, в который вошли лучшие танцевальные постановки. Соревнования танцоров, исполняющих номер сольно, проводятся в рамках конкурса уже в третий раз. И регулярное участие в подобных фестивалях приносит свои плоды: опытным путём на этапе постановки танца можно подчеркнуть сильные стороны номера.

Ксения Констатинова, хореографический коллектив «Ритм», г. Снежногорск: «Во время репетиций хореограф делал упор на эмоции, а это очень важно для этого танца».

Артист из Полярного Милена Мурадова занимается танцевальным искусством, с тех пор как едва научилась ходить. За время обучения пробовала себя и в народных танцах, и мастер-классах по направлению вог и хип-хоп. Но выбор остановила на ярком и эмоциональном стиле.

Милена Мурадова, танцевальный коллектив «Фантазия», г. Полярный: «Контепорари - это самый подходящий мне по стилю танец».

Милене посчастливилось стать обладателем диплома лауреата 3 степени, Ксюша стала лауреатом 1. А вот Гран-при третьего конкурса хореографического искусства жюри единогласно присудило танцору из Гадживо.

Омар с трёх лет начал покорять сцену своими движениями, удалось и в этот раз очаровать зал и судей.

Омар Гаджиев, театр танца «Апрель», г. Гаджиево: «Упор был дан больше на физическую мощь и гибкость тела, которые я выдавал. А музыка танца показалась прекрасна мне своей загадочностью и красотой, если можно так выразиться».

Более 25 юных северян приняли участие в конкурсном танцевальном испытании. Участникам вручили дипломы, а победителям и призёрам конкурса достались награды - статуэтки «Полярная звезда».