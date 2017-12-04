Заслуженное поражение

В Североморске состоялся необычный товарищеский хоккейный матч. На льду с легендами мирового хоккея встретилась команда «К-21», которую возглавил командующий Северного флота вице-адмирал Николай Евменов.

Команда звёзд мирового хоккея на льду Североморска - неоднократные олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, первенств СССР и России. Титулованные хоккеисты встретились со сборной управления Северного флота «К-21». Две команды достойны друг друга. Поболеть за своих и посмотреть на игру именитых мастеров пришли не только военные, но и юные спортсмены, в адрес которых прозвучали напутственные слова.

Главное, чтобы молодёжь приходила, тренировалась и на льду, и вне льда. И главное, чтобы слушали тренеров и выполняли то задание, которое они дают игрокам, - сказал Алексей Касатонов, хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы, СССР. - Вот это, наверное, основное.

Пока хоккеисты сражались на льду, североморские дети оцепили бронетехнику времён Великой Отечественной войны. На стадионе установили легендарный средний танк Т-34 и противотанковую самоходную установку Су-100, входящие во взвод исторической бронетехники, созданный на Северном флоте в уходящем году. Взрослые в это время активно болели за команду североморцев.

В этот раз удача улыбнулась команде звёзд. Матч завершился со счётом 9:12 в пользу гостей. Поражение хоккеистов огорчило несильно: матч был товарищеский, а опыта у легендарных чемпионов заметно больше.

- Не всегда поражение незаслуженное. Бывает заслуженное, - считает Юрий Давитян, начальник штаба бригады десантных кораблей Северного флота. - Но, против звёзд, конечно, никуда не деться. У них опыта больше. Но наша команда тоже достойная.

Ледовое сражение стало для команды управления Северного флота хорошим опытом. «К-21» теперь станет ещё сильнее и в следующих играх наверняка склонит удачу в свою сторону.