Заслуженный артист России Владимир Пьянков празднует 45-летие творческой карьеры

Актёр Мурманского областного театра кукол рассказал о своём театральном пути и раскрыл некоторые секреты мастерства.

За полвека на сцене Владимир Пьянков сыграл более 120 ролей, более чем в 60 спектаклях. Так это много или мало для артиста? Почему будущий заслуженный артист России решил приехать через всю страну в Заполярье? Не секрет, что для артистов самый сложный зритель – дети. Так, как расположить к себе ребёнка?

Ответы на эти и многие другие вопросы будут даны в большом интервью о жизни и творческом пути заслуженного артиста России, актера Мурманского областного театра кукол Владимира Владимировича Пьянкова смотрите сегодня, 1 апреля, в 20.00 в программе «Проще говоря» в эфире телередакции «Арктик-ТВ».