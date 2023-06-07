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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.06.23 19:30

«Заслуженный врач России» - мурманский травматолог-ортопед Анатолий Сухочев

Почётное звание ему было присвоено Указом Президента России, что совершенно оправданно. На страже здоровья северян Анатолий Иванович уже 44 года.

Анатолий Сухочев приехал в Мурманск из Курска по распределению после окончания института. Произошло это 44 года назад. Какое-то время он был врачом на судах рыболовецкого флота, а потом устроился работать в областную больницу. Здесь и по сей день он лечит пациентов.

Анатолий Сухочев, врач-травматолог-ортопед Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Я застал даже Петра Андреевича Баяндина. Он уже не практиковал как хирург, но участвовал в административной жизни больницы. Очень много выступал на собраниях. Ну, и одним из учителей, я считаю, был Николай Степанович Андросов. Мы с ним в одном отделении не работали, но он оказал большое влияние на мою дальнейшую судьбу».

Он научил Анатолия Сухочева внимательно относиться к пациентам и их проблемам.

За годы работы доктор Сухочев провёл тысячи успешных операций как при травмах, так и при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Секрет успеха в работе – постоянное освоение новых технологий.

Анатолий Сухочев, врач-травматолог-ортопед Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Сейчас по-другому операции проходят. Их стараются делать малоинвазивными, но с учётом технологических возможностей. У нас операции шли 4-6 часов. Сейчас операции в пределах двух часов, наверное, мы успеваем сделать».

Профессионализм Анатолия Ивановича помог вырастить ни одно поколение врачей.

Артур Кондратенков, врач-травматолог-ортопед Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Чтобы ты у него не спрашивал, он очень все подробно объясняет. У него есть эта учительская нотка. Он скрупулёзно всё объяснит, покажет, нарисует картиночку. Может, показать необходимую книжку. Не помню такого, чтобы он отказал, даже если чем-то занят – отложит свои дела. Огромный плюс иметь такого доктора в отделении».

В операциях, которые невозможно проводить в одиночку, участвуют не только врачи, но и медсестры. Понимать друг друга в паре - очень важно для успешной работы.

Ксения Харитонова, операционная медсестра Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Это правда, у него золотые руки. С ним очень приятно. Он очень приятный человек, интеллигентный, воспитанный. И нам бы побольше таких врачей. Это старая школа».

Но самое главное, это результат, которого добиваются все сотрудники больницы. И в случае с Анатолием Сухачевым – он на высшем уровне. Благодарность пациентов – лучшее тому доказательство.

Например, Марине Голубьевской он заменил сустав после старой спортивной травмы.

Марина Голубьевская, пациент: «Анатолий Иванович меня оперировал, я очень рада, что к нему попала. Он очень значимый человек у наших друзей. Он спас когда-то девочку, которая под грузовик попала. Сейчас она взрослая женщина, у которой есть ребенок. И это самые положительные эмоции. Когда узнала, что буду оперироваться у него... Представляете, с каким настроем человек идёт на такую операцию. Так что ему большая благодарность».

Несмотря на благодарности коллег и пациентов, на присвоенные почётные звания Анатолий Иванович остаётся довольно скромным человеком, стремящимся лишь качественно выполнять свою работу. И лучшей наградой для врача становится улыбка здорового пациента.

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