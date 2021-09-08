Заслуженный врач России и сенатор Татьяна Кусайко осмотрела поликлиники ЗАТО Александровск

Поводом для инспекции послужили многочисленные жалобы на систему медобслуживания от жителей Полярного и Гаджиево.

В больничном комплексе и взрослой поликлиники Снежногорска – центральной медико-санитарной части №120 – сенатор Татьяна Кусайко бывала не раз. Одним из последних визитов – во время акции «Онкодесант», организованной для сотрудников судоремонтного предприятия города. Однако жители других городов ЗАТО Александровск не раз приглашали Татьяну Алексеевну посетить медучреждения Полярного и Гаджиево.

Татьяна Кусайко, сенатор РФ от Мурманской области: «На территории ЗАТО достаточно большое количество детского населения, здесь высокий уровень рождаемости, поэтому система детского здравоохранения должна работать действительно бесперебойно со специалистами для возможности профилактических осмотров, диспансеризации. Это действительно очень важно».

Вопросов к недавно сменившемуся руководству у заслуженного врача России оказалось немало. Однако за три месяца филиалам медсанчасти уже удалось заключить несколько эффективных контрактов, которые позволят не только отремонтировать больницы и поликлиники, отреставрировать их фасады и произвести замену окон, но и оснастить современным медицинским оборудованием кабинеты.

Эдуард Гончаров, заместитель начальника ЦМСЧ 120 ФМБА России: «Уже вступила в строй солевая комната, которая позволяет жителям Гаджиево восстанавливаться после перенесённых заболеваний верхних дыхательных путей. Это уже совершившийся факт. На рабочих местах будут смонтированы (они приобретены ФМБА) автоматизированные рабочие места и интегрированы в медицинскую информационную систему».

В учреждениях ЗАТО Александровск заработает единая система мультимодального информирования, которая позволит производить запись на приём, вызов врача на дом с любого девайса. Кроме того, до конца года будут закуплены два рентгенаппарата в Полярный и цифровой флюорограф в Заозерск. Остаётся по-прежнему нерешённой лишь одна большая проблема.

Татьяна Кусайко, сенатор РФ от Мурманской области: «Конечно, после беседы со многими посетителями, как в взрослых, так и в детских поликлиниках, подтверждается факт дефицита узких специалистов».

Отсутствие врачей в ЗАТО призваны ликвидировать и местные, и федеральные программы, такие как «Земские доктор и фельдшер». Приезжающим в небольшие города специалистам обещают предоставить и жильё, достойную оплату труда. Пока же руководство медсанчасти приглашает профильных врачей из столицы Заполярья для проведения осмотров по возможности несколько раз в месяц.