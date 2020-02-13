Застряли в 1930 году - ОНФ спасает семью из аварийного дома

Квартиры-студии в современном мире очень популярны. Относительно недорогое жильё привлекательно для молодых семей и одиноких людей. Но студии, только без удобств, строили и 90 лет назад.

Посёлок Умба - живописное место на берегу Белого моря. Колоритный и уютный, на первый взгляд, деревянный дом. А внутри - невыносимые, дикие для человека XXI века, условия. 16 квадратных метров - это кухня, умывальник и два спальных места. Семья Хацкевич живёт так уже не первое десятилетие.

В этой же комнате вырос и сын женщины. Ирина Хацкевич - пенсионерка. В Умбу приехала в 1986 году, всю жизнь отработала на заводе микроэлектроники. Тридцать четыре года Ирина Михайловна ждёт улучшения жилищных условий.

Ирина Хацкевич, жительница аварийного дома по адресу: ул. Дзержинского, 87 (п.Умба): «Стою в очереди на улучшение жилищных условий все 30 лет. …Я ждала, что, в конце концов, нам дадут квартиру, очередь должна же подходить, но она несколько лет стояла, потом начала потихоньку двигаться, а сейчас я вообще не понимаю, что происходит».

Деревянный дом на четыре комнаты-квартиры построен в 1930 году. Здесь нет ни водопровода, ни канализации. Есть электричество, но из-за протекающей крыши загорается счётчик. В любой момент это может привести к короткому замыканию и гибели жильцов. Отопление - печное. На печке также готовят еду. За столько лет кирпичи выгорели и стали сыпаться, переложить конструкцию стоит больше 60 тысяч, пенсионерке такая сумма неподъёмна. В доме, где тесно людям, появляются и непрошенные «гости».

Ирина Хацкевич, жительница аварийного дома по адресу: ул. Дзержинского, 87 (п.Умба): «В 2013 году уже вызвали соседи, потому что у нас крысы пошли в коридор. Трещины большие и у нас по пять крыс было в коридоре. Я не могла с ними бороться. Замкнутый круг: куда я не обращалась с этими крысами, мне везде отказывали. Яд нельзя на руки давать, никакая организация не травила тогда. Как могла, билась. В итоге, мы брали ящики в магазине, стекла туда, забивали … Вот так и спасались от крыс».

Несущая конструкция здания ослабла, стены попросту гниют. Окна в комнате меняют каждый год, так как из-за крена лопается стекло. А по стенам ползут новые трещины.

Ирина Хацкевич, жительница аварийного дома по адресу: ул. Дзержинского, 87 (п.Умба): «В три часа ночи мы подпрыгнули, как будто взорвалась банка, которая бомбажная. Взрыв был, мы понять ничего не могли понять, нет никаких банок или бутылок. Взорваться не могло. Ходили, искали, а потом что-то посыпалось. А трещина за телевизором. Андрюша отодвинул, говорит: «Мама, ты посмотри, что делается, у нас на глазах все рушится». У нас за ковром дыра».

В помещении наклон полов ощутим. По словам Ирины Михайловны, тяжело спать, ноги по уровню выше головы. Пообедать тоже сложно. Горячий суп проливается прямо на колени. Такое было уже не раз, рассказывают мать и сын.

В доме нет удобств. Душа и горячей воды здесь не было никогда. Был туалет - просто яма. Но и он теперь непригоден и даже опасен для жизни. Выгребную яму не откачивают уже несколько лет.

Ирина Хацкевич, жительница аварийного дома по адресу: ул. Дзержинского, 87 (п.Умба): «Он начал разрушаться два года назад. У нас провалилась доска одна и всё, он стал опасный. А сейчас он вообще рушится. Полностью. И у нас под туалетом, где доски, мокрое пятно. Это уже отходы впитываются в доски. Запах. Все лето у нас стоит вонь в коридоре».

Испарения отходов жизнедеятельности токсичны и очень вредны для человека. А так как туалет закрыт, отходы приходиться выливать на улицу. Для этих целей в снегу выкопана яма. Это незаконно, но другого варианта нет. Но это не единственная беда, возникшая после того, как управляющая компания отказалась держать на балансе убыточный аварийный дом.

Снежные рвы – проходы около дома мне по пояс, а я метр восемьдесят ростом. Копает их Ирина Михайловна. Пенсионерке сложно, но выхода нет. Управляющая компания попросту отказалась от аварийного дома.

Сын Андрей сейчас работает в другом городе и приезжать к маме может только по большим праздникам. После того, как дом треснул в очередной раз, парень решил действовать.

Андрей Хацкевич, житель аварийного дома по адресу: ул. Дзержинского, 87 (п.Умба): «Во-первых, мама это заслужила, она отстояла свою очередь. Нам даже когда была ещё городская администрация, до объединения, нам тогда ещё глава той администрации говорил, нам даже назвали адрес якобы нашего будущего дома на Кирова, 16. Но дом с того времени стоит, стройка заморожена, там залит только фундамент и никаких работ не проводится».

Чтобы добиться справедливости и, наконец, переселить маму в человеческие условия, Андрей обратился в Общероссийский народный фронт. Там проблему сразу взяли на контроль. Ирина рассказала активистам, что не хочет переезжать из Умбы. Ей не нужно жильё в больших населенных пунктах. Посёлок стал родным.

Член регионального штаба ОНФ Эдуард Гончаров приехал лично посмотреть условия жизни обратившихся.

Эдуард Гончаров, член регионального штаба ОНФ в Мурманской области: «К благам цивилизации мы все привыкли: горячая вода, туалет. Я не говорю о ванне или душе. А в таких условиях жить очень сложно. Каждый человека достоин нормальных качественных условий проживания».

Чтобы узнать, когда семью Хацкевич переселят в достойное жилье, Эдуард Николаевич вместе с представителем молодёжного отделения ОНФ обратился напрямую к главе Терского района Наталии Александровне Самойленко.

В администрации пояснили: семья имеет право получить однокомнатную квартиру.

Наталия Самойленко, глава муниципального образования Терский район: «Они должны понимать и понимают, что мы им будем приобретать квартиру по факту, сколько они занимают. А занимают они мало - 16 квадратов. Там комнаты маленькие, там не зависит от количества зарегистрированных граждан, а зависит от количества квадратных метров, которые они занимают».

Маневренного фонда у муниципалитета нет. Строительство здесь тоже не ведётся. Семье Хацкевич купят квартиру во вторичке, заверила Наталия Самойленко. Но временное жильё для пенсионерки и сына могут найти уже в ближайшее время.

Эдуард Гончаров, член регионального штаба ОНФ в Мурманской области: «Этот дом подлежит расселению в этом году – 2020-ом. В связи с тем, что процедуры могут занять какое-то время, дата не установлена. Но мы договорились с Натальей Александровной, что этим жильцам будет предложен вариант маневренного фонда на время приобретения другого жилья для проживания.

В скором времени семью Хацкевич должны переселить. Пенсионерка больше не будет наливать суп под углом и засыпать, боясь, что дом рухнет.

Редакция «Арктик-ТВ» будет следить за развитием событий.