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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.11.20 19:30

«Засветись!» Полярная ночь приходит

В Мурманске на площади Пять Углов сотрудники ГИБДД  совместно с отрядом юных инспекторов движения Гимназии №1 и волонтрами провели масштабную акцию «Засветись». Мурманчанам бесплатно раздали светоотражающие брелоки и браслеты.

Светоотражающий элемент в одежде – один из способов обезопасить себя в период полярной ночи. В темное время суток, когда улицы и дворы плохо освещены, водители с гораздо большей вероятностью могут увидеть пешехода, который имеет хотя бы один брелок или браслет, способный отразить свет. Маленькая подвеска, закрепленная на сумке, рюкзаке или куртке не помешает, но возможно сохранит жизнь.

Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску: «В настоящее время, можно сказать, что на территории Мурманской области за истекший период времени уже погибли 13 пешеходов. Это страшное количество, конечно, хочется с каждым годом, чтобы эта цифра приходила к нулю. Но 13 человек не вернулось домой к своим семьям. В очередной раз хотелось бы напомнить всем участникам дорожного движения о соблюдении абсолютно элементарных правил».

Жители города, которым удалось стать участниками акции, с радостью и благодарностью принимали подарки. Такие профилактические рейды  в Мурманске проходят ежегодно на территории всей области.

Не смогли остаться в стороне и воспитанники Гимназии №1, светоотражатели помогали раздавать как ученики младших классов, так и выпускники школы. Главное помнить, что самый простой светоотражающий элемент на одежде или сумке может спасти жизнь и сберечь здоровье.

 

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