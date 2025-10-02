«Засветись»: световозвращающий элемент спасает жизнь

Журналисты «Арктик-ТВ» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции рассказывают мурманчанам, насколько важно быть заметным на дороге. Проект «Я – участник дорожного движения» реализуется совместно с поддержкой министерства информационной политики Мурманской области.

Каждого ли пешехода можно увидеть на дороге в тёмное время суток? Мы уверены, что нет, потому что только за август 2025 года в России пострадали и погибли в ДТП около трёх тысяч человек. А ведь эту цифру можно снизить, всего лишь надев на свою одежду световозвращающий элемент.

Максим Бойцов, студент Мурманского индустриального колледжа: «Когда на вас попадает свет от фар машины, то вас намного лучше видно, нежели вы просто будете в обычной одежде. И будет какой-то контроль от водителей».

Важно, чтобы световозвращающие элементы не гармонировали с одеждой, которую вы носите, а чтобы их было видно со всех сторон. Так водителю проще обнаружить как ребёнка, так и взрослого в темноте.

Виктория Липовская, студентка Мурманского педагогического колледжа: «Зачем нам важно быть заметными на дороге? Чтобы тебя вдруг не сбили на пешеходном переходе, чтобы тебя всегда было видно».

– Как ты думаешь, это правило дорожного движения, или просто рекомендация?

- Это правило дорожного движения.

– Зачем нужно соблюдать правила дорожного движения?

- Чтобы всегда оставаться в безопасности, прежде всего, чувствовать себя безопасно. Если ты выполняешь правила, то и чувствуешь себя хорошо.

В Мурманске уже закончился полярный день и регион переходит в фазу полярной ночи. Совсем скоро днём будет так же темно, как и ночью. Чтобы быть всегда заметным как на дороге, как и на тротуаре, нужно надеть световозвращающие элементы.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по г. Мурманску: «Очень важно быть заметным и видимым на дороге, особенно в тёмное время суток. Это касается не только подростков, так же световозвращающие элементы должны использовать и взрослые участники дорожного движения».

Во время акции «Засветись» сотрудники ГАИ вместе с корреспондентом «Арктик-ТВ» провели опрос северян, а также подарили прохожим световозвращающие элементы.