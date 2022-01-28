Засыпало снегом спортивные площадки, или Почему Сергей Негода испугался телекамеры?

Уборки дорог и дворов от снега - дело обычное. Но что же творится на детских и спортивных площадках, которые находятся в ведении муниципальных учреждений?

В социальных сетях появилась информация о том, что общество «Авангард» свои обязанности не выполняет, хотя средства на расчистку внутридомовых стадионов из бюджета выделяются. Редакция «Арктик-ТВ» решила проверить факты ненадлежащей уборки территории.

Как утверждали активные пользователи социальных сетей, под снегом оказались три площадки. На улицах Аскольдовцев, Гагарина и Маклакова. На снимках видно, что снег на них практически не убирался. И уже на первой из них - на улице Маклакова - нас ждал сюрприз. Там работал трактор. При этом, по количеству собранного снега и выкорчеванного техникой льда, очевидно, что уборка здесь явление далеко не частое. Это подтвердили нам и местные жители.

- А вот детскую площадку чистят, убирают, есть где посидеть?

- Нет. Сегодня первый день.

- Первый день, с какого момента?

- А вот сегодня, 28-е. Всё. Больше никто ничего не чистит.

- То есть, начиная с зимы, никто никогда не приезжал.

- Нет, нет. Мы же здесь ходим, гуляем.

А деньги на уборку, между тем, расходуются исправно. Но, может быть, это исключение из правил? Едем на улицу Гагарина, 33, и вот это совпадение! Здесь сегодня тоже трудится дворник. А ценные указания ему раздавал лично руководитель «Авангарда» Сергей Негода.

Мы хотели спросить его, а почему техника приехала только после публикаций в соцсетях, где же уборка была раньше? Но не смогли. Сниматься Сергей Негода, видимо, не захотел. Увидев, как мы выгружаем камеру из автомобиля, чиновник поспешно ретировался. Наверное, поехал с инспекцией дальше. Понимаем, у человека служебное рвение. Правда, на этой спортивной площадке результаты рвения Негоды заметны мало. Посмотрите на сугробы вдоль забора. Разве их не должны вывозить? Да, и на самой площадке снега - по щиколотку. Непорядок…

Наконец добрались до площадки на улице Аскольдовцев. Картина та же. Всё занесено, лавочки уже в уровень со снежным покрытием, часть каруселей не функционирует: они просто утонули в сугробах. Правда, на качелях покачаться всё ещё можно. Видимо, углубление в снегу дети разгребли ногами.

А сразу же за нами на место событий прибыл и дворник. Причём, не в настроении. Видимо, встретил по пути директора «Авангарда».

- Все вопросы к тому, кто отвечает. Я работаю просто. Никаких интервью не смогу дать, - услышали мы короткий комментарий.

Подводим итог. На примере этих трёх площадок можно сказать, что директор Сергей Негода свои обязанности по уборке подшефных территорий не выполняет. Всё занесено снегом, а люди утверждают, что так территории эти выглядят с начала зимы. И, похоже, наводить порядок «Авангард» начал лишь после того, как ситуация вышла в общественную плоскость. А если бы никто этого не заметил, предполагаем, бороться со снегом пришлось бы уже весеннему солнцу.

За кадром остаётся вопрос: «Куда же уходили деньги, которые из городского бюджета выделяли на уборку спортплощадок во дворах?». Быть может, Сергей Негода сможет объяснить это мурманчанам хотя бы на сайте администрации Мурманска.