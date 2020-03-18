ЗАТО Александровск на карантине

В Мурманской области введён особый режим с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. В ЗАТО Александровск, в том числе, приняты всевозможные меры для профилактики заболевания.

Ещё с прошлой недели учреждения культуры, спорта и образования большого ЗАТО работают с ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией. Например, в школьных столовых ещё тщательно мыли овощи и фрукты. Но сейчас, как и по всей Мурманской области, школьники ушли на двухнедельные каникулы, занятий в кружках и секциях тоже нет. Отменены все массовые мероприятия, включая, запланированную акцию «День донора» в Гаджиево.

Татьяна Атаманюк, директор городского Дворца Культуры «Современник», г. Снежногорск: «Во-первых, мы отменили спектакль «Панночка», 22 числа должен был быть смотр организаций художественной самодеятельности предприятий города, который тоже отменили. Спортивные мероприятия на улице проводить будем, но без фанатизма».

Рекомендуется носить маски, приветствуется регулярная дезинфекция рук и рабочих мест. Для контроля температуры тела сотрудников многие учреждения Александровска закупили специальные бесконтактные термометры.

Наталья Соколова, начальник административного отдела городского Дворца Культуры «Современник», г. Снежногорск: «Каждое утро во Дворце Культуры работники и посетители проходят температурный контроль, обрабатываются ручки, перилла, санкомнаты, проветриваются все помещения».

В целом, обстановка в большом ЗАТО спокойная, работает «горячая линия», куда может обратиться гражданин с беспокоящими его симптомами.