ЗАТО Александровск начинает новый отопительный сезон

Завершена серия рабочих поездок межведомственной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области. В ЗАТО Александровск стартует отопительный сезон. Погода как всегда непредсказуема, в любой момент ласковое солнце могут сменить первые заморозки, а значит, муниципалитет должен быть в полной готовности. Именно этот пункт значится первым в программе поездки межведомственной комиссии во главе с заместителем губернатора Мурманской области.

«Мы договорились с нашими коллегами из областной Думы, что они поддержат предложение в Минэнерго Мурманской области по увеличению объёма субсидий для муниципалитетов региона на подготовку к зиме 2020 года», - отметил Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области.

Комиссия оценит состояние коммунального хозяйства и распределит средства между городами области. 28 августа тепло начало поступать в школы, детские сады, поликлиники, учреждения дополнительного образования ЗАТО. О неготовности запустить отопление заявил представитель Центральной медико-биологической части № 120 в Снежногорске. В связи с замечаниями паспорт готовности учреждение пока не получило.

Ещё одна проблема – недостаточное финансирование работ по уборке улиц, дворов и дорог от снега и наледи.

«Правительство Мурманской области и врио губернатора Андрей Чибис дополнительно обратятся в Министерство финансов РФ по поводу дополнительного финансирования на поддержание чистоты и порядка в зимнее и летнее время, - сообщил Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области. – Получается, что есть техника, люди есть, а денег на работы нет».

Во время рабочего визита затронули тему выполнения указа Президента РФ о проекте реновации ЗАТО. Даже в закрытых военных городах жить должно быть комфортно. А это значит, что коснутся изменения всей городской среды – от ремонта жилого фонда до обустройства парковых зон. К слову, многое в этом направлении уже делается: ЗАТО Александровск активно включается во Всероссийский конкурс проектов благоустройства, а в конце текущего года к встрече юных северян будет готов и новый детский сад в Полярном. Во время встречи Андрея Чибиса с Президентом страны вопросу создания комфортных условий проживания военных было уделено серьёзное внимание. Есть договорённость с Минобороны о совместном проведении инвентаризации имущества в ЗАТО и гарнизонах.

«Мы обладаем определёнными сведениями о жилом фонде – это наше муниципальное имущество, - отмечает Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск. - Вопрос, конечно, стоит шире: нам надо понять сегодня, какое количество военнослужащих проживает в своём жилом фонде, в служебном жилом фонде, какое количество семей и сколько не обеспечено жильём. Такой информацией мы уже сегодня располагаем. Собираем информацию, чтобы дать правильный ответ».

По заявлению заместителя главы региона, ЗАТО Александровск к зимнему периоду готов. Обозначили и ряд вопросов, касающихся отопительного сезона будущего года. Планировать средства и действия, как показывает практика, лучше заранее.