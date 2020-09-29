ЗАТО Александровск обзаводится «Точками роста»

В российском проекте участвовали и многие муниципалитеты нашего региона. Наши коллеги из большого ЗАТО наблюдали за стартом работы «Точки роста» в гимназии Полярного

Сложно чем-то удивить современных детей, но когда уроки проходят в этих помещениях, даже школьные непоседы на задних партах замолкают, стараясь ловить каждое слово преподавателя. Основное назначение классов, которые называются «Точками роста», осталось прежним – проведение уроков. В частности, информатики, основ безопасности жизнедеятельности и технологии, но вот подход и способы донести знания, совершенно другие.

Марина Карпова, консультант отдела общего, дополнительного образования Управления образования администрации ЗАТО Александровск: «Конечно, «Точки роста» будут использоваться и во внеурочное время, как общественное пространство для развития общекультурных технологий. Здесь каждый ребёнок сможет найти занятие на свой вкус».

Не смотря на строгие требования к «Точкам роста», простор для творчества педагогам все же предоставили: цветовую гамму, в которой должна быть оформлена аудитория, можно исполнить в сером, красном и белом цветах или сочетании цветов. На вкус руководства школы – оставили и выбор техники, которым требовалось оснастить центр. В Александровске предпочтение отдали 3Д-принтерам, манекенам для уроков ОБЖ и квадракоптерам. Ну, и конечно, классическим играм, развивающим мышление ребёнка – шахматам.

Людмила Армянинова, председатель общества «Дети войны», г. Полярный: «Это великое дело, спасибо! Оно у меня надолго останется в памяти».

Каждый современный образовательный пункт обошёлся федеральному бюджету в среднем в миллион 200 тысяч рублей. Таких центров в большом ЗАТО три – в Гаджиево, Снежногорске и Полярном. Это точки интеллектуального развития и цифрового образования.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Мы вчера открыли «КвантоЛаб», который находится в помещениях десятого СРЗ. Тоже в рамках этого же проекта, это достойная лаборатория, в которой будут учиться наши дети с профориентацией на работу на заводе».

В планах администрации открыть ещё одну «Точку роста» - в населённом пункте Оленья Губа.