В Мурманской области будет проверена система экстренного оповещения населенияЦБ РФ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.09.20 19:30

ЗАТО Александровск обзаводится «Точками роста»

В российском проекте участвовали и многие муниципалитеты нашего региона. Наши коллеги из большого ЗАТО наблюдали за стартом работы «Точки роста» в гимназии Полярного

Сложно чем-то удивить современных детей, но когда уроки проходят в этих помещениях, даже школьные  непоседы на задних партах замолкают, стараясь ловить каждое слово преподавателя. Основное назначение классов, которые называются «Точками роста», осталось прежним – проведение уроков. В частности, информатики, основ безопасности жизнедеятельности и технологии, но вот подход и способы донести знания, совершенно другие.

Марина Карпова, консультант отдела общего, дополнительного образования Управления образования администрации ЗАТО Александровск: «Конечно, «Точки роста» будут использоваться и во внеурочное время, как общественное пространство для развития общекультурных технологий. Здесь каждый ребёнок сможет найти занятие на свой вкус».

Не смотря на строгие требования к «Точкам роста», простор для творчества педагогам все же предоставили: цветовую гамму, в которой должна быть оформлена аудитория, можно исполнить в сером, красном и белом цветах или сочетании цветов. На вкус руководства школы – оставили и выбор  техники, которым требовалось оснастить центр. В Александровске предпочтение отдали 3Д-принтерам, манекенам для уроков ОБЖ и квадракоптерам. Ну, и конечно, классическим играм, развивающим мышление ребёнка – шахматам.

Людмила Армянинова, председатель общества «Дети войны», г. Полярный: «Это великое дело, спасибо! Оно у меня надолго останется в памяти».

Каждый современный образовательный пункт обошёлся федеральному бюджету в среднем в миллион 200 тысяч рублей. Таких центров в большом ЗАТО три – в Гаджиево, Снежногорске и Полярном. Это точки интеллектуального развития и цифрового образования.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Мы вчера открыли «КвантоЛаб»,  который находится в помещениях десятого СРЗ. Тоже в рамках этого же проекта, это достойная лаборатория, в которой будут учиться наши дети с профориентацией на работу на заводе».

В планах администрации открыть ещё одну «Точку роста»  - в населённом пункте Оленья Губа.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Международная экспедиция изучит состояние подводной мерзлоты в арктических морях
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

NOUDIMON
27.09.20 08:27
Решение ожидаемое. Игра продолжается - одна рука оказывает соцподдержку, а друга забирает больше, чем сама поддержка.
Комментарий к новости:Тарифам дали добро расти!
KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Лекарства, которые спасли мир». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)ЦБ РФ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 1 рубль, евро – на 1,5 рубля-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)Новые правила приглашения на работу иностранцев будут действовать в ближайшие шесть лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика