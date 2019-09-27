ЗАТО Александровск отчитался о подготовке к зиме

Чтобы зимний сезон по обыкновению не застал коммунальщиков в врасплох, глава региона потребовал тщательно проверить готовность управляющих компаний к наступлению самого долгого в Заполярье времени года. ЗАТО Александровск о подготовке отчитался.

Основных предприятий, техника которых выйдет на уборку снега, в ЗАТО Александровск два. «Гагат» по контракту взял на себя территории Снежногорска и Гаджиево, «Транс-Авто» осуществляет работы в Полярном. Коммунальные компании регулярно отчитываются о количестве машин и их исправности.

Андрей Волков, директор отдела капитального строительства администрации ЗАТО Александровск: «Гагат» - техника вся новая, это радует. Плюс ожидается поступление новых единиц - автогрейдера «Катерпиллер» и фронтального погрузчика большого шестикубового. У «Транс-авто» процентов 80 техники уже изношено. Но будем надеяться, что они справятся с ремонтом, если будут выходить из строя и не будет провалов по уборке городских территорий».

Проверке подлежали и общественные территории, на которых в срочном порядке завершаются ремонты. Прогнозы не утешительны - сроки сдачи вновь и вновь отодвигаются.

Андрей Волков, директор отдела капитального строительства администрации ЗАТО Александровск: «Для нас главное не расторгнуть контракт, а исполнить, чтобы наши жители могли пользоваться этим сквером в полном объёме».

Шансы наверстать упущенное, конечно, ещё есть. Но для этого подрядные организации должны приложить максимум усилий, чтобы не пришлось разрабатывать нанотехнологии укладки тротуарных плит на снежный покров.