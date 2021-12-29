ЗАТО Александровск присоединился к региональной акции «Новый год в каждый дом»

Дедом Морозом мог себя почувствовать любой, достаточно было сорвать с ёлки открытку с желанием особенного ребёнка.

Например, получателями подарков, старательно записанных на специальных открытках, стали особенные ребята из комплексного Центра социального обслуживания населения Снежногорска. Исполнить мечту мог любой желающий – ёлочка желаний зажглась в начале декабря в фитнесс-студии города. Дед Морозы большого ЗАТО разобрали письма ребят, чтобы самостоятельно сотворить новогоднее чудо.

Ольга Компаниец, руководитель волонтёрского штаба ЗАТО

Александровск: «Мы верим, что данное мероприятие принесёт ребятам праздничное настроение, радость. И те подарки, которые мы им подарили, позволят поверить в чудо».