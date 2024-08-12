20 тонн гуманитарного груза отправили из Мурманска в Курскую областьНа портале «Наш Север» стартовало голосование за инициативы жителей Мурманской области
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.08.24 19:30

ЗАТО Александровск продолжает преображаться

В рамках плана «На Севере – Жить» и реновации ЗАТО в городе создают и модернизируют социальные объекты. Губернатор Андрей Чибис лично проверил это в ходе рабочей поездки.

В этом году на Лунина, 10 устанавливают универсальную спортивную площадку. Территория появится по инициативе жителей Полярного, ведь она набрала наибольшее количество голосов по губернаторской программе «На Севере – твой проект». Объект заасфальтирован и прокрыт травмобезопасным покрытием. Нанесена разметка поля для мини футбола и баскетбола, установлены освещение и система видеонаблюдения. Спортивный объект готов почти на 70%.

А в Городском историко-краеведческом музее год назад в рамках президентского нацпроекта «Культура» и плана «На Севере – жить» закупили фондовое и выставочное оборудование. А уже в этом году здесь должны установить дренажную систему, отремонтировать цоколь, отмостки, фасад и сделать на нём подсветку. Внутри помещения появится вентиляция и камеры видеонаблюдения, будет отремонтирован лекционный зал, санузлы и лестничные пролёты.

Проект «Парк Полярный» по улице Душенова победил во всероссийском конкурсе лучших идей создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Здесь уже сформирована волейбольная площадка, футбольное поле и беговые дорожки.

В свой визит Андрей Чибис нашёл время и на встречу с сотрудниками 10-го судоремонтного завода. Правительство Мурманской области разрабатывает проект по развитию судоремонта и предложения по модернизации этого важного предприятия поддержал первый вице-премьер Денис Мантуров.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я точно хочу сказать, что очень постараемся и этот проект сделать, чтобы оживить предприятие. И оживить, с точки зрения, постоянного развития. Вы всё это заслужили, хотите, желаете».

В рамках «Арктической школы» по направлению «Уникум. Малыш» в детском саду №13 создали образовательную среду: оборудованы зоны интеллектуального, творческого и речевого развития. Здесь будут проводить занятия по ранней профориентации маленьких северян. А на базе центральной детской библиотеки появилось многофункциональное пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ». Здесь предусмотрены зоны с оборудованием для игровых программ, тематическими книгами, развивающими и настольными играми.

Но это все не новшества. Скоро сеть общественных пространств в Полярном пополнят «СОПКИ.СПОРТ». Это полезное для здоровья северян пространство будет работать на базе детско-юношеской спортивной школы.

В четырех образовательных организациях Полярного открыты первичные отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Единой площадкой, объединяющей их, стал Центр дополнительного образования.

Завершением визита в Полярный стала встреча с местными жителями, на которой глава региона ответил на интересующие их вопросы. Как всегда честно, прямо, без утаек.

Комментарии

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Последние комментарии

SeVFloT83
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Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
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Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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