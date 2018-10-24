ЗАТО Александровск с рабочим визитом посетил Алексей Тюкавин

Проблемы и перспективы развития закрытых городов. С рабочим визитом ЗАТО Александровск посетил первый заместитель губернатора Мурманской области и куратор муниципалитета Алексей Тюкавин.

По распоряжению главы региона Алексей Тюкавин стал куратором большого ЗАТО. Ознакомиться с проблемами александровцев решил лично, чтобы сосредоточиться на решении первоочередных задач. Одна из таких - строительство детского сада в Полярном. По словам заместителя губернатора, помощь в решении финансовых трудностей должен оказать федеральный бюджет.

Полярнинский 10 трудового ордена Красного знамени Судоремонтный завод – важная жилка в кровеносной системе ЗАТО. Но даже государственные заказы не спасают предприятие от кризисных ситуаций. К 2030 году предприятия оборонно-промышленного комплекса по Указу президента должны повысить долю гражданского назначения в производстве минимум до 50%. Завод предлагает разместить на акватории СРЗ плавучий док для ремонта гражданских рыболовных судов, а на берегу рыбохозяйственный кластер. Это позволит перерабатывать часть морепродуктов на месте, а также экспортировать часть улова в регион и за его пределы.

Вызывает опасение по срокам строительства и мусороперегрузочная станция Александровска. Подрядчик заявляет, работы по сортировке начнутся по плану в январе 2019-го.

Наступающая зима так же заставляет торопиться рабочих в Снежногорске, здесь заканчиваются работы по формированию комфортной городской среды.

Завершился рабочий визит совещанием, на котором обсудили острые вопросы, например, проблемы связанные с возрастающим числом безнадзорных животных; тарифами на перевозку пассажиров, которые предприятие вынуждено увеличить.

Коснулись и наболевших тем: пустующего жилья на территории военных городов. Алексей Тюкавин пояснил, что это проблема повсеместная, и предложил главам ЗАТО объединиться. Экономические обоснования, выдвинутые муниципалитетами, могут послужить основой создания региональной программы для получения субсидии.

Визит первого заместителя главы региона позволил оценить фронт предстоящих работ по софинансированию проектов, а также определил ряд задач для местного самоуправления, которые муниципалитет сможет решить без вмешательства правительства области.