ЗАТО Александровск с рабочим визитом посетила министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области

Одна из жалоб о невозможности дозвониться до диспетчера управляющей компании города Гаджиево не подтвердилась. Но радоваться рановато. Министр Государственного жилищного и строительного надзора региона сверяется со списком жалоб, поступивших из разных уголков города-подводников, а их здесь хватает.

Например, массовое обращение в вышестоящие органы, наконец-то расшевелило местных специалистов:

- Поменяли у нас два назад лампочку, светильники заработали автоматические, два дня назад появился уборщик. После нашего заявления что-то пошло, раньше ничего не было.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Нужно отметить, как только нам написали жильцы, началась работа: увидели дворника, уборщицу. Мы обратили на это внимание управляющей компании, что недопустима такая реакция».

Работа должна быть заметна каждый день, уверена министр, тем более что «управляшку» на днях переизбрали, да и плату за коммунальные услуги жилищники увеличили. А значит, собственники квартир имеют полное право требовать большего.

Анна Коршун, жительница Гаджиево: «Хотелось бы, чтобы и стены покрасили, побелили, чтобы и нам комфортно было, и детям приятно было находится здесь».

Увы, одного лишь желания недостаточно. Несмотря на ежемесячные платежи в Фонд капитального ремонта, прежде чем приступить к сезонным работам, специальная комиссия оценивает уровень необходимости обновлений того или иного подъезда.

Роман Афанаскин, главный инженер управляющей компании, г. Снежногорск: «План прост: перед ремонтами приходит инженер технической службы и составляет план, что будет заменено или сделано. Это индивидуально для каждого подъезда».

Подъезды многоквартирных домов, находящиеся в наиболее удручённом состоянии, вносят в план-график. Только после этого жители могут голосовать, так ли необходимо обновление их лестничным клеткам и пролётам.

Роман Афанаскин, главный инженер управляющей компании, г. Снежногорск: «Всё через собрание… Ремонты – это дорогостоящее удовольствие, поэтому все ремонты такого плана принимаются через решение собрания собственников».

Но если в Снежногорске ещё относительно молодой жилищный фонд, то в Полярном проведения срочных ремонтных работ требуют не только стены внутри, но и снаружи подъездов. Речь о межпанельных швах.

Дмитрий Торопов, представитель подрядчика: «Швы промазываем, а стены домов протекают, проблемы не решаются. Поэтому, с нашей точки зрения, здесь сами панели дома в неудовлетворительном состоянии, они все в микротрещинах».

Инспекторы же уверены в противоположном – виноваты подрядчики, которые не добросовестно подходят к своим обязанностям. Кто прав, решит экспертиза. Такое решение предложила министр Алёна Кузнецова. Правда, пока сроки гарантии не вышли, ответственность так и остаётся на исполнителях.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Радует, что и сроки соблюдаются, уже есть планы на следующий год. Будем дальше контролировать. Обычно мы выезжаем, не предупреждая заранее, поэтому видим картину в реальном времени».

В целом же результаты визита положительные. Жалоб из муниципалитета, отмечает Алёна Кузнецова, не так много.