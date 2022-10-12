ЗАТО г.Североморск – снеговики не пройдут во дворы!

На автобазе группы компаний «СЖКХ» состоялся осмотр спецтехники для обслуживания придомовых территорий в зимний период. Автопарк из 29 единиц на страже благополучия северян.

Зима близко, поэтому наш регион основательно готовится к холодам. Например, управляющая компания «СЖКХ» в Североморске уже переоборудовала технику для уборки наледи и снега. И это не удивительно - в штате организации трудятся опытные специалисты.

Дмитрий Дорохин, специалист коммунальной службы «СЖКХ», ЗАТО г. Североморск: «Я работаю с пятнадцати лет! Даже с двенадцати, дяде ещё помогал».

По словам Дмитрия Дорохина, главную сложность в уборке территорий зимой создают брошенные владельцами автомобили. Из-за халатного отношения собственников личного транспорта в некоторые дворы приходится возвращаться по нескольку раз, что отнимает время, которое можно потратить на работу в другом месте.

Дмитрий Дорохин, специалист коммунальной службы «СЖКХ», ЗАТО г. Североморск: «На территории желательно, чтобы машинки убирали люди. Есть дружные дворы. Хочу похвалить самый-самый дружный двор – это, где магазин «Скобелев». Во время уборки ни одной машины не остаётся».

Тандем горожан и коммунальных служб – ключ к успеху, уверены в компании. К слову, «СЖКХ» ещё летом провела большую ремонтную компанию, закупила новые машины и навесную аппаратуру. Такое оборудование позволяет использовать одни и те же машины для разных задач круглый год.

Галина Сидорова, генеральный директор УК «СЖКХ», ЗАТО г. Североморск: «Принцип нашей компании - готовиться с лета, не затягивать до последнего. Вся техника у нас прошла техосмотр, на сегодняшний момент готова к выходу. К снегу мы готовы и наша компания готова - двадцать девять единиц техники в строю».

Это и щетки, и большегрузные самосвалы, и погрузчики разных типов. Кроме того, предусмотрено и необходимое количество смеси песка и соли, её уже развезли по местам хранения во дворах. Группа компаний «СЖКХ» готова начать подсыпку тротуаров и пешеходных дорожек, как только это потребуется.