«ЗАТО, на Севере!» - Первый открытый молодёжный фестиваль прошёл в Заозерске

Он объединил на творческих площадках активных школьников с закрытых муниципальных образований всей Мурманской области.

Открылись друг для друга: подростки закрытых территорий региона встретились в Заозерске, чтобы обменяться опытом. Основу каждой группы, приехавшей издалека, составили активисты и волонтёры. Например, участники из Полярного входят в объединение «Импульсы Севера», руководит которым с 2018 года Анна Жабко.

Анна Жабко, руководитель волонтёрского объединения «Импульсы Севера», г. Полярный: «Волонтёрство – это необходимое движение для нашей молодёжи. Здесь мы развиваем творческий потенциал, делаем добрые дела, ребята могут найти друга и заниматься таким замечательным делом».

Насыщенность программы – первое, что отмечают участники события. Например, фестиваль включал в семя командную игру, мастер-класс, экскурсию и пять основных площадок о стиле, работе с публикой, взаимодействии с людьми различных социальных групп и формировании целей для успешного пути в карьере и жизни.

Дарья Телина, доброволец волонтёрского объединения «Импульсы Севера», г. Полярный: «Очень много эмоций, впечатлений».

Алексей Пеньшин, глава ЗАТО г. Заозёрск: «Действительно, за этот день ребята смогут показать свои умения, многому научиться, познакомиться и с пользой провести сегодняшний день. Думаю, что те навыки и то общение, которые ребята сегодня получат, будут в дальнейшем им помогать учиться, общаться и строить свою жизнь».

Фестиваль «ЗАТО, на Севере» - это первое событие такого формата, организованное в Заозерске. Однако жёстких рамок, утверждают организаторы, установлено не было: задача как раз в том, чтобы развеять мифы о молодёжном пространстве закрытых городов.

Павел Родионов, руководитель Мурманского регионального отделения ВОД «Волонтёры культуры», г. Мурманск: «Уникальность и особенность в том, что здесь собраны больше десятка команд из ЗАТО, потому что есть такой стереотип, что это другие возможности. Но сегодня неважно, где ты живёшь – в мегаполисе или небольшом населённом пункте – сегодня время возможностей и реализации потенциала молодых людей».

Не обошлось и без традиционных яркого открытия и не менее впечатляющего финала встречи.

Мария Кучерявенко, режиссёр Центра культуры и библиотечного обслуживания, г. Заозерск: «Мегаквартирник» – это итог нашего фестиваля, где все участники соберутся вновь, мы будем петь и получать награды за сегодняшний день».

Виктория Терей, заведующая сектором по молодёжной деятельности Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «Что мне понравилось? Это возможность выехать из наших маленьких закрытых гарнизонов, встретиться с друзьями из других муниципалитетов, обменяться опытом, научиться чему-то новому».

К слову, приурочен фестиваль к круглой дате: слёт активистов состоялся в дни празднования 65-летия Заозерска.