Затруднительное финансовое положение толкнуло мурманчанина на кражу нескольких банок кофе и плиток шоколада

В Мурманске задержан мужчина, подозреваемый в краже продуктов питания из супермаркета.

Предполагаемый нарушитель правопорядка пришёл в магазин, подошёл к витрине, немного осмотрелся. Убедившись, что рядом нет продавцов и других покупателей, взяв необходимые продукты, он покинул торговую точку, не расплатившись.

Ранее судимый за кражи и не работающий местный житель в содеянном сознался, объяснив свой поступок затруднительным финансовым положением.

Ему грозит лишения свободы на срок до 2 лет.