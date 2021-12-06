Затянулся ремонт в мурманском детском саду №73

Фасад дошкольного учреждения должны были обновить уже давно, но подрядчик сорвал все сроки работ.

Реконструкция фасада этого детского сада началась ещё в прошлом году. Но из-за поставки некачественных материалов пришлось провести перепроектировку. Продолжился капитальный ремонт лишь осенью этого года и сейчас подрядчик обещает всё закончить к 25 декабря.

Столь сильная задержка обойдётся компании, взявшейся за работу, в копеечку. Это серьёзное нарушение в рамках муниципального контракта. Даже несмотря на то, что часть реконструкции уже сделана.

Антонина Климова, депутат Совета депутатов Мурманска: «Сейчас, разговаривая с подрядчиком, они дают обещания, что к 21-25 декабря они эти работы выполнят. Хотя должны были уже 15 сентября детский сад полностью сдать. Работники не в полном составе. Даже на сегодняшний день работают не в полном составе».