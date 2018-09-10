Затянувшийся ремонт в районе ТЦ «Русь» раздражает мурманчан

Многочисленные жалобы от жителей города поступает в редакцию «Арктик-ТВ» на затянувшийся ремонт возле торгового центра «Русь».

Специалисты Мурманской ТЭЦ развернули здесь серьёзные работы, на улице уже осень, а теплотрасса открыта до сих пор, создавая проблемы и для автотранспорта, и для пешеходов.

Редакция «Арктик-ТВ» обратилась к руководству МТЭЦ. чтобы узнать, когда же на улице Книповича закопают траншею и восстановят асфальтовое покрытие.

- Мы проверяем на прочность новые трубопроводы, смонтированные узлы и только приступаем к закрытию каналов, - пояснил Владимир Комаров, исполнительный директор компании «Мурманская ТЭЦ». - Практически половину трассы мы уже закрыли, а ещё в течение двух недель планируем завершить весь объём работ, а благоустройство территории - к концу сентября.