Завалили музей неваляшками

Большая коллекция матрешек, которая насчитывает около трёх тысяч экспонатов, передана в дар художественному музею.

Хохломская, гжельская, вятская росписи - матрешки на Руси выполнялись в разных стилях и поражают своей уникальностью и яркими красками. Несколько десятков лет мурманчанка Анна Геннадьевна Пеньковская коллекционировала фигурки. После её кончины муж Анны Геннадьевны принял решение передать коллекцию в дар музею.

Традиционно-русская детская игрушка неваляшка или как её называют в народе «Ванька-встанька» может отличаться не только оригинальным дизайном. В коллекции Анны Пеньковской есть пара музыкальных шкатулок в виде деревянной игрушки.

Совсем скоро посетители увидят самые необычные матрешки и укладки - так называются фигурки, которые складываются в одну большую не по очереди, а все сразу, созданные по мотивам сказок. В коллекции есть даже матрешки-брелоки, магниты и современные матрешки-елочные игрушки. А вот и вятская матрёшка - её специалисты тоже называют уникальной она инкрустирована соломой.

«Такого количества предметов, чтобы их дарили, нам, наверное, это впервые за всю историю музея, - говорит Наталья Клишина, главный хранитель Мурманского областного художественного музея. – Владелец коллекции говорит, что в ней около трёх тысяч предметов, а мы не досчитались до 3 тысяч, потому что мы пока рассматриваем все фигурки, их надо все обработать».

Коллекция передана музею. Теперь экспертам предстоит долгая и кропотливая работа. Каждый предмет сфотографируют и занесут данные в электронную музейную систему.