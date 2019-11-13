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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.11.19 19:30

«Заварила» «Кировка» «Макароны по-флотски»

Более 20 участников в номинациях театральных и эстрадных миниатюр, пантомимы и других юмористических направлениях сражались в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова за звание самых смешных.

Ведущие в поварских колпаках и название конкурса - всё, что связывает фестиваль смеха и шуток с кухней. «Макароны по-флотски» - новый и необычный формат состязания от работников областного ДК, которые и «заварили» всю эту юмористическую кашу.

«Девиз конкурса для участников: «Шутите когда угодно, и вам за это ничего не будет», - напомнила Елена Прохоренкова, ведущий специалист по театральному жанру областного Дворца культуры им. С.М. Кирова. - Не бойтесь шутить, это небольно».

На сцене «Кировки» выступили более 20 коллективов - участников со всей области – и профессионалов,  и любителей. Соревновались творческие деятели по четырём направлениям. Лучшим театром эстрадных миниатюр стал коллектив «Мотес» из Полярного.

«Для нас это был первый блин, который получился не комом, - отметила Ирина Сергеева, руководитель и режиссёр народного коллектива драматического театра «Мотес» (г. Полярный). Но хотелось, чтобы по времени это было меньше и быстрее».

Все участники конкурса награждены дипломами. Гран-при Первого юмористического фестиваля завоевали военнослужащие 63-го морского инженерного полка Северного флота.

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