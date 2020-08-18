Заведения общественного питания Мурманской области войдут в «Гастрономическую карту России»

В нашем регионе работает команда «Гастрономической карты России». Теперь в базу популярного портала внесли заведения общественного питания и Мурманской области.

Специалисты портала путешествуют по региону, пробуют и фотографируют блюда «Арктической кухни», выкладывая отчёты на странице проекта. В базе данных портала уже несколько ресторанов и ссылок на меню, причём не только Мурманска, но и других городов области.

Особенно актуальной эта информация станет после открытия кафе и ресторанов. К слову, поездка организована в преддверии торжественной церемонии вручения первых сертификатов соответствия «Гастрономическая карта России». Их получат заведения, которые представляли «Арктическую кухню» на мероприятиях по всей России.

Федеральный проект «Гастрономическая карта России» направлен на продвижение блюд региональной кухни и выявление перспективных региональных продуктов с наибольшим экспортным потенциалом.