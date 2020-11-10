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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.11.20 19:30

Завелась в подъезде вонючка!

Виной всему протечка в одной из квартир. Решить проблему по-соседски у собственников не получилось.

Жители дома 37 на улице Буркова едва ли не каждый день пытаются достучаться до своей соседки, всё из-за того, что пенсионерка заливает подъезд. Но идти на диалог женщина явно не настроена, дверь открывает, но дальше порога не пускает, крепким словом давая понять, куда гостям стоит отправиться.

Проблема, как это ни странно, возникла, скорее всего, не по вине смутьянки, просто трубы в доме старые, а поменять их за свои средства она не может или не хочет.  Злополучная квартира, как говорят местные, давно стала ночлежкой для бомжей, которые делят с хозяйкой не только жилое пространство, но и добытое спиртное.

Елена Гладышева, жительниц «Неблагополучная соседка, которая пьёт, приводит сюда таких же неблагополучных, как и она. Мы боремся, так как мы по стыку вообще. Нам она ещё и мешает жить, особенно ночью».

Елена со своим мужем купила квартиру в этом доме совсем недавно. О том, что вместе с квадратными метрами им досталась неблагополучная соседка, которая ещё и заливает подъезд, семья тогда не догадывалась. А вот Валентина Ивановна, как и большинство собственников квартир в многоэтажке, мирятся с этой проблемой уже далеко не первый год.

Валентина Логинова, жительница: «Зловонье ужасное. Оно то больше, то меньше. А вчера был ручей».

Недовольные жильцы уже куда только не обращались со своей бедой. Но помочь ни управляющая компания, ни другие инстанции не могут – квартира-то приватизированная. Остаётся только надеяться, что дети, которые когда-то оставили свою маму в одиночестве, вспомнят о ней и спасут её. Пока спасать от неё не пришлось окружающих людей. 

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