Завершается региональный форум «Единая муниципальная среда», который приурочен ко Дню местного самоуправления

Для эффективной работы во благо северян необходимо развитие и обмен опытом. Это помогает применять новые подходы и инструменты. Каждый участник форума не просто делится своими достижениями и рассказывает о том, как этого удалось достичь, но и получает обратную связь от коллег.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «У нас есть, как вы правильно заметили, возможность обменяться опытом, рассказать о наработках, которые есть в муниципалитетах. В Мурманске за прошедший год удалось достигнуть хороших результатов, в первую очередь, ориентированных на детей. Это детские сады, школы и детские площадки. Мы продолжаем эту работу».

Андрей Кузнецов, глава Печенгского округа: «У нас в рамках плана «На Севере жить» реализуется огромное количество мероприятий. У нас идёт строительство нового корпуса школы в Печенге, за что огромное спасибо губернатору Андрею Чибису и правительству региона. Такая совместная работа. Сейчас заключён контракт, подрядчик приступил к строительству».

Андрей Малхасян, глава Кольского района, руководитель ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области»: «Мы понимаем, что за благополучие наших жителей отвечают все уровни власти: муниципальные, региональные и федеральные. Это наша общая задача. Поэтому важно, чтобы на всех звеньях работали компетентные и профессиональные люди. Моменту образования уделяется особое внимание. Надо сказать, что сегодня наш форум как раз отражает необходимость повышения навыков муниципальных служащих».

Работа форума была разбита на секции, в которых участвовали и федеральные эксперты. Например, они поделились тем, как ведётся работа в регионах в период специальной военной операции. Также говорили про реализацию Указа Президента России по оценке эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной региональной власти.

Андрей Демин, сотрудник управления общественных проектов администрации Президента РФ: «Интегральный показатель, который мы смотрим в рамках всех параметров оценки, позволяет говорить, что Мурманская область находится в верхней границе рейтинга общероссийского. И это прежде всего обусловлено оценками президента и того уровня доверия, которое местное население выражает соответственно к главе государства. Второе, оценки Андрея Чибиса. Здесь тоже люди видят достижения, которые есть на региональном уровне».

Эксперты отмечают, что именно муниципальные власти остаются связующим звеном между населением и вышестоящими исполнительными и законодательными органами. И сейчас отмечается эволюция этой работы.

Александр Асафов, член Общественной палаты РФ, политолог: «Людям надо дать возможность работать. Обеспечить связь с другими этажами власти. Не бросать их одних перед лицом проблем, поскольку они являются общественным камертоном. Они чувствуют запрос населения и видят проблемы, с которым население сталкивается первыми».

Также к работе форума присоединился губернатор Андрей Чибис, который по видеоконференцсвязи приветствовал гостей и рассказал о достижениях, достигнутых за последние несколько лет в нашем регионе.