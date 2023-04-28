Марина Табейкина: о мужской психологии, или Некритичные отношения в семьеСпециалисты Минприроды Мурманской области проверят экологическую обстановку на озере Имандра после падения истребителя
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.04.23 19:30

Завершается региональный форум «Единая муниципальная среда», который приурочен ко Дню местного самоуправления

Для эффективной работы во благо северян необходимо развитие и обмен опытом. Это помогает применять новые подходы и инструменты. Каждый участник форума не просто делится своими достижениями и рассказывает о том, как этого удалось достичь, но и получает обратную связь от коллег.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «У нас есть, как вы правильно заметили, возможность обменяться опытом, рассказать о наработках, которые есть в муниципалитетах. В Мурманске за прошедший год удалось достигнуть хороших результатов, в первую очередь, ориентированных на детей. Это детские сады, школы и детские площадки. Мы продолжаем эту работу».

Андрей Кузнецов, глава Печенгского округа: «У нас в рамках плана «На Севере жить» реализуется огромное количество мероприятий. У нас идёт строительство нового корпуса школы в Печенге, за что огромное спасибо губернатору Андрею Чибису и правительству региона. Такая совместная работа. Сейчас заключён контракт, подрядчик приступил к строительству».

Андрей Малхасян, глава Кольского района, руководитель ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области»: «Мы понимаем, что за благополучие наших жителей отвечают все уровни власти: муниципальные, региональные и федеральные. Это наша общая задача. Поэтому важно, чтобы на всех звеньях работали компетентные и профессиональные люди. Моменту образования уделяется особое внимание. Надо сказать, что сегодня наш форум как раз отражает необходимость повышения навыков муниципальных служащих».

Работа форума была разбита на секции, в которых участвовали и федеральные эксперты. Например, они поделились тем, как ведётся работа в регионах в период специальной военной операции. Также говорили про реализацию Указа Президента России по оценке эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной региональной власти.

Андрей Демин, сотрудник управления общественных проектов администрации Президента РФ: «Интегральный показатель, который мы смотрим в рамках всех параметров оценки, позволяет говорить, что Мурманская область находится в верхней границе рейтинга общероссийского. И это прежде всего обусловлено оценками президента и того уровня доверия, которое местное население выражает соответственно к главе государства. Второе, оценки Андрея Чибиса. Здесь тоже люди видят достижения, которые есть на региональном уровне».

Эксперты отмечают, что именно муниципальные власти остаются связующим звеном между населением и вышестоящими исполнительными и законодательными органами. И сейчас отмечается эволюция этой работы.

Александр Асафов, член Общественной палаты РФ, политолог: «Людям надо дать возможность работать. Обеспечить связь с другими этажами власти. Не бросать их одних перед лицом проблем, поскольку они являются общественным камертоном. Они чувствуют запрос населения и видят проблемы, с которым население сталкивается первыми».

Также к работе форума присоединился губернатор Андрей Чибис, который по видеоконференцсвязи приветствовал гостей и рассказал о достижениях, достигнутых за последние несколько лет в нашем регионе.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Люди хотят индивидуального подхода, а получают тимбилдинг
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

Вера В.
27.04.23 20:26
Положительные изменения очень заметны и приятны для всех жителей города. Спасибо Юрию Сердечкину и его команде. Вы упомянули и два новых детсада. Один из них построили на нашей улице Орликовой. Очень
Комментарий к новости:Депутаты городского Совета Мурманска отчёт главы администрации города Юрия Сердечкина за 2022 год приняли единогласно
Кудинова Н.Н.
23.04.23 10:11
Что такое вокзал? Это транспортный узел обеспечивающий как ротацию составов поездов, так и размещение в них пассажиров для дальних и ближних поездок. Большая часть граждан прибывает на посадку или в
Комментарий к новости:Мурманчане проявляют живой интерес к ремонту на привокзальной площади города
Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
-Правовая консультация (18+)Каждая десятая компания проверяет сотрудников на полиграфе: стоит ли его бояться, как пройти и можно ли отказаться?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире05:00«Жандарм и жандарметки». Художественный фильм (16+)06:35«Остров Тюлений, Дагестан». Документальный фильм (12+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Россияне мечтают о пенсии в размере 47 тысяч рублей в месяц-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился на 1,83 рубля, доллар похудел на 1,05 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС: энергоблок №1 включён в сеть после планового ремонта-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Члены Совета законодателей обсудили вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика