Завершается ремонт автодороги на участке трассы Кола – Серебрянские ГЭС
Уже началась приёмка объекта, специальная комиссия приехала на осмотр.
Работы на этом участке дороги Кола – Серебрянские ГЭС осуществляются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отремонтированный участок магистрали длиной в
Станислав Кузнецов, заместитель исполнительного директора «Мурманскавтодор»: «Было проведено устройство двухслойного покрытия. Первый слой у нас был – холодная регенерация, применили новую технологию. Второй слой – асфальтобетонное покрытие тип Б и устройство обочин. В общем, выровняли нижний слой и провели укладку верхнего слоя».
Денис Решетов, врио начальника «Мурманскавтодор»: «Контроль работ проводим на всех этапах, вплоть до материалов. Проверяем щебень, песок и битум, природный песок. Все материалы соответствуют требованиям государственных стандартов по действующему законодательству. Вопросов к подрядной организации не было».
Всего в 2020 году в регионе будет приведено в порядок более
В регионе уже завершены работы по восьми объектам нацпроекта.
Артём Гришин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «В настоящий момент завершено порядка 89% по укладке верхнего слоя на региональных дорогах. По разметке - порядка 31%. Мы понимаем, что у нас есть ещё в запасе время до установленного губернатором срока 1 сентября. Все работы идут в графике. До 1 сентября все работы примем».
Финансирование нацпроекта в Мурманской области в 2020 году из бюджетов всех уровней составляет более миллиарда рублей. В ближайшие месяцы будут запланированы дорожные работы на два года, сообщил министр транспорта региона.