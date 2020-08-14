Завершается ремонт автодороги на участке трассы Кола – Серебрянские ГЭС

Уже началась приёмка объекта, специальная комиссия приехала на осмотр.

Работы на этом участке дороги Кола – Серебрянские ГЭС осуществляются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отремонтированный участок магистрали длиной в 5,5 километра , по словам специалистов, не вызвал трудностей при ремонте. Все работы выполнялись по графику. К тому же строители дали гарантию на 4 года.

Станислав Кузнецов, заместитель исполнительного директора «Мурманскавтодор»: «Было проведено устройство двухслойного покрытия. Первый слой у нас был – холодная регенерация, применили новую технологию. Второй слой – асфальтобетонное покрытие тип Б и устройство обочин. В общем, выровняли нижний слой и провели укладку верхнего слоя».

Денис Решетов, врио начальника «Мурманскавтодор»: «Контроль работ проводим на всех этапах, вплоть до материалов. Проверяем щебень, песок и битум, природный песок. Все материалы соответствуют требованиям государственных стандартов по действующему законодательству. Вопросов к подрядной организации не было».

Всего в 2020 году в регионе будет приведено в порядок более 60 км дорог, из которых более 19 км – в Мурманской агломерации. В областном центре по нацпроекту работы проведут на 27 объектах улично-дорожной сети, ещё пять - в Коле.

В регионе уже завершены работы по восьми объектам нацпроекта.

Артём Гришин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «В настоящий момент завершено порядка 89% по укладке верхнего слоя на региональных дорогах. По разметке - порядка 31%. Мы понимаем, что у нас есть ещё в запасе время до установленного губернатором срока 1 сентября. Все работы идут в графике. До 1 сентября все работы примем».

Финансирование нацпроекта в Мурманской области в 2020 году из бюджетов всех уровней составляет более миллиарда рублей. В ближайшие месяцы будут запланированы дорожные работы на два года, сообщил министр транспорта региона.