Завершается второй этап проекта по присоединению западного берега Кольского залива к водопроводной сети Мурманска

На сегодня компания «Мурманскводоканал» уложила более 12 тысяч погонных метров труб, производится промывка трассы, осуществляется приёмка и проверка исполнительной документации.

После завершения проекта реконструкции существующих сетей и прокладки нового водовода общей протяженностью 16 км с последующим их присоединением к централизованной сети водоснабжения Мурманска жители микрорайонов Абрам-Мыс и Дровяное, а также села Минькино будут обеспечены более качественной водой.

Напомним, реконструкция реализуется, в том числе с привлечением средств областного бюджета.