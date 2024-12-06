Завершается юбилейный год Мурманской областной Думы

Череда мероприятий, посвящённых 30-летию парламента, тоже подходит к концу. Торжественное заседание стало кульминацией, в ходе которой были подведены итоги деятельности.

За 30 лет областная Дума проделала глобальную работу по созданию правовой базы для социально-экономического развития региона.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «19 декабря 1994 года состоялось первое заседание Мурманской областной Думы. С тех пор областная Дума в постоянном режиме работает над разработкой законопроектов и других документов, которые необходимы нашей Мурманской области. И активно участвует в Парламентской Ассоциации Северо-Запада».

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ: «Хочу искренне поблагодарить всех депутатов тех созывов, где мне посчастливилось поработать. Мне посчастливилось представлять областную Думу в Совете Федерации. И сейчас я плодотворно работаю со всеми коллегами с законодательного собрания Мурманской области во благо наших жителей».

Действующий седьмой созыв успешно принял эстафету от предшественников. Депутаты продолжают развивать межрегиональные и межпарламентские связи, взаимодействуют с органами государственной власти по решению актуальных вопросов региона.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «В нынешних условиях нам приходится решать сложные вопросы, принимать непростые решения. Но очень хорошо, что это происходит в профессиональном достойном обсуждении. И в итоге, мы выходим на хорошие и конструктивные, позитивные решения. Взаимодействие, на мой взгляд, отличное. Мы всегда находим совместные решения. Стараемся слышать и слушать друг друга».

Татьяна Сахарова, сенатор РФ – представитель от Мурманской областной Думы: «Основная задача депутатов не терять связь и напитываться вопросами, которые необходим решать. А это можно сделать только в конструктивном диалоге с жителями. И, конечно, поздравляя нашу Мурманскую областную Думу с юбилеем, хочется выразить слова благодарности всем депутатов всех созывов».

На торжественной церемонии прозвучали слова благодарности парламентариям за продуктивную работу и намечены планы на будущее.