Завершён приём заявок на поступление в пятые классы Губернаторского лицея

В этом году конкурс составил три человека на место, всего было подано 226 заявлений.

Губернаторский лицей – это флагманская площадка, на которой готовят будущих специалистов для Арктики. Школьники осваивают технологии будущего — от подводной робототехники до VR-проектирования. С учениками работают сильнейшие педагоги – специалисты из Мурманской области и других регионов России. Выстроено сотрудничество с индустриальными партнёрами, в лицее созданы VR-классы, технопарк, центры БПЛА и робототехники, фиджитал-центр и современные лаборатории.

Уже завершена экспертиза документов, проведено собеседование поступающих с педагогом-психологом для определения дальнейшего образовательного маршрута. По результатам работы приёмной комиссии 24 апреля будут опубликованы списки учащихся, рекомендованных к зачислению в пятые классы.

А с 15 июня начнётся индивидуальный отбор поступающих в 10-е классы Губернаторского лицея на обучение по направлениям: «Северный морской путь», «Минеральные ресурсы и технологии», «Арктические биоресурсы и биотехнологии».