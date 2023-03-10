Завершён приём заявок от молодых кинематографистов на получение грантов губернатора Мурманской области

Молодые киноделы могут претендовать на поддержку до 500 тысяч рублей.

В конкурсе могут участвовать кинематографисты от 18 до 35 лет, планирующие снять фильмы о заполярном крае. Всего выделено четыре гранта на общую сумму 2 миллиона рублей. В этом году на конкурс поступило 17 заявок, среди претендентов есть представители Мурманской области, Москвы и Санкт-Петербурга – как новички, так и те, кто участвует в конкурсе уже не в первый раз.

В основном молодые кинематографисты планируют снять короткометражные игровые фильмы, есть документальный проект.

Как сообщают в Центре развития кинопроизводства Мурманской области, 20 марта будет издан приказ о том, кто будет допущен к конкурсу, а до конца марта состоится заседание комиссии, и мы узнаем четырёх молодых кинематографистов, которые получат гранты на съёмки своих фильмов.

Центр также будет оказывать победителям консультационную поддержку в процессе работы над кинолентами.