Завершена частичная мобилизация, «Огненные картины», поддержка семей мобилизованных, нуждающиеся будут получать соцподдержку – прошла ещё одна неделя в рамках СВО

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская. А расширить рамки наиболее ярких событий недели нам помогут гости программы: Марина Смирнова, президент фонда «Живая классика», Андрей Заокопный, преподаватель-методист курса «Видеоблогинг», София Боглай, ученица Мончегорской школы блогеров, Наталья Емельяненко, хирург онколог Мурманского областного онкологического диспансера, и Наталья Давыденкова, хирург онколог Мурманского областного онкологического диспансера.

В Мурманской области завершена частичная мобилизация. Об этом заявил губернатор в начале недели на заседании оперативного штаба по обеспечению общественной и экономической безопасности региона.

Доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер соцподдержки. Таким образом, нуждающиеся семьи будут получать соцподдержку на прежнем уровне. Соответствующее постановление подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. Речь идёт о таких мерах поддержки, как пособия женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках беременности; ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет; выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка; социальный контракт.

Поддержку семьям мобилизованных готова оказать компания, занимающаяся организацией труда осуждённых, приговорённых к принудительным работам. Об этом рассказал её руководитель Алексей Круглин, который и принимает заявки от семей. Каждое такое обращение, во избежание недоразумений, будет проверятся через военкоматы, так как организация оказывает услуги безвозмездно...

Чтобы одежда согревала тело, а забота – сердца. Как шьют снуды, балаклавы и толстовки для бойцов специальной операции девушки из большого ЗАТО, расскажет наш корреспондент…

Мурманская область присоединилась к Всероссийской патриотической акции «Огненные картины». В 4-х муниципалитетах создали изображения, составленные из горящих свечей.

В снежный плен попал автомобилист по дороге в Териберку. Несмотря на то, что на дворе календарная осень, метель перекрала подъезд к поморскому селу. Со снежными заносами, впрочем, оперативно справилась техника. В группе «Дорожники Териберки» опубликовали видео работы шнекороторов и последующей инспекции магистрали. Сколько миллиметров осадков выпало в районе каскада Серебрянских ГЭС метеорологи не сообщают, но из-за ухудшения видимости и сугробов на трассе вставали даже серьёзные внедорожники. Сейчас проезд к селу открыт.

Завершены заводские ходовые испытания атомного ледокола «Урал». Об этом сообщает Объединенная судостроительная корпорация. Атомоход провёл в акватории Финского залива более двух недель, за это время специалисты оценили работу паротурбинной установки, систем электродвижения, работу валопроводов и палубных механизмов. Были протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики. Также проведена проверка систем навигации и связи и работа вертолётного комплекса. «Урал» – третий представитель самых мощных и крупных в мире ледоколов нового проекта. В ближайшее время специалисты Балтийского завода займутся устранением замечаний, выявленных в ходе испытаний, после чего судно отправится в порт приписки - Мурманск, где будет передано заказчику.

Подопечный общественной организации «Дети-ангелы Мурмана» стал участником очередной благотворительной акции одной мурманской парикмахерской, которая специализируется на причёсках юных северян. Как подстричь ребёнка с особенностями здоровья так, чтобы расположить его к себе и не напугать? Расскажем в нашем сюжете…

Помахать шашкой, примерить бурку и испробовать блюда традиционной станичной кухни – всё это было организовано для молодёжи Мурманска в честь Дня народного единства. Праздник казачьей культуры проходил при поддержке РПЦ, Кольского станичного казачьего общества, Мурманского арктического государственного университета и Туломского хуторского казачьего общества. На мероприятии побывали и журналисты нашего телеканала…