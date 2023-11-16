Завершена реконструкция участка автомобильной дороги Р-21 «Кола» – подъезда к Североморску

Старт движению транспорта по реконструированной магистрали вчера дал Михаил Мишустин.

Впрочем, в Мурманск премьер-министр не приезжал, старт движению по обновленному участку дороги Р-21 «Кола» он дал, находясь на XVII Международном форуме и выставке «Транспорт России». Такие возможности даёт видео-конференц-связь.

Участок подъезда к Североморску с 0-го по 14 километр ввели в эксплуатацию к 100-летнему юбилею столицы Заполярья. Реконструкция здесь началась в мае 2021 года. На данный момент строительно-монтажные работы выполнены в полном объёме, качественно и в сроки, соблюдая все требования строительных и экологических норм, отмечают специалисты.

Согласно проекту, часть дороги прошла по новому направлению – вдоль восточной границы промышленной зоны Мурманска, поэтому дорожникам пришлось организовать масштабные буровзрывные работы: общий объем скальных пород, изъятых в процессе прокладки магистрали, составил более 316 тысяч кубометров.

Сегодня участок федеральной трассы имеет четыре полосы движения и освещение на всём протяжении, что особенно важно условиях Заполярья. Самого опасного вида ДТП – лобовых столкновений позволяет избежать разделительное барьерное ограждение с высокой удерживающей способностью. При реализации проекта был учтён и экологический аспект: дорожники организовали водоотвод с проезжей части, соответствующий всем современным нормам по охране окружающей среды.

Кроме того, специалисты обустроили 13 съездов и примыканий к промышленным и складским зонам, а также к популярному среди местных жителей и гостей горнолыжному комплексу «Южный склон» в Ленинском районе Мурманска.

Благодаря вводу второго участка трассы после реконструкции завершено возведение своеобразного автотранспортного полукольца вокруг Мурманска, обеспечена транспортная связь промзоны с сетью автомобильных дорог города и всего региона, существенно снизилась интенсивность транспортного потока в городской черте и при этом повышена пропускная способность участка трассы Р-21 «Кола».

Строительство транспортной развязки на 20-м км подъезда к Североморску продолжается.