Завершено расследование громкого уголовного дела в отношении педагогов Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга

Алина Александрович, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области: «Один из педагогов вину признал частично, другой вину не признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу».

Их обвиняют в гибели девочки, участницы туристической группы. Напомним, 22 марта прошлого года во время похода в районе горы Маннепахк Хибинского горного массива детей накрыла лавина,

6 школьников удалось достать из-под толщи снега почти сразу силами участников группы. Но тело девочки 2008 года рождения обнаружили только спустя 2,5 часа. Она умерла от переохлаждения.

По версии следствия, обвиняемыми не была учтена физическая форма детей, что повлекло поздний выход на склон, разрыв группы во время движения и утрату контроля со стороны руководителя за действиями участников. Кроме того, в отряде не было лавинного снаряжения, наличие которого необходимо при прохождении горной местности, в том числе для быстрого поиска и спасения попавших под снег туристов. Во время передвижения педагоги нарушили согласованный ранее маршрут.

Алина Александрович, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области: «Один из педагогов вину признал частично, другой вину не признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу».