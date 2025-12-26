Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы ЗАТО Видяево

Сергея Богзу обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и растрате с использованием служебного положения.

По данным следствия, в 2024 году фигурант способствовал заключению договора на снос аварийных домов в посёлке, а также подписанию актов приёмки выполненных работ с директором коммерческой организации за незаконное вознаграждение более 7 миллионов 600 тысяч рублей.

С 20 сентября прошлого года по 1 февраля 2025-го обвиняемый получил часть незаконного вознаграждения – более 4 млн рублей.

В отношении взяткодателя также расследуется уголовное дело.

Кроме того, в 2023 году Сергей Богза через директора спорткомплекса в Видяево закупил по завышенной цене автобус у своей бывшей супруги, как у единственного поставщика. Уголовное дело в отношении бывшего руководителя оздоровительного комплекса также завершено.

В рамках расследования экс-глава Видяево Богза заключён под стражу. Наложен арест на его имущество и банковские счета в размере более 13,5 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.