Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Кандалакши, обвиняемого в оправдании терроризма

Во время обыска в квартире подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли предметы, указывающие на его националистические взгляды и убеждения.

По данным следствия, в феврале прошлого года в комментариях в одной из социальных сетей мужчина публично одобрил террористический акт, произошедший в Мурманске.

Во время обыска в квартире подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли предметы, указывающие на его националистические взгляды и убеждения. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.