Завершено устройство наружного освещения на проезде от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Алексея Хлобыстова

В условиях Полярной ночи огромную роль играет уличное освещение. Это не только красота города, но и безопасность жителей в такой непростой зимний период. На освещение проезда от ул. Лобова до ул. Алексея Хлобыстова.

Сегодня на объекте капитального ремонта побывали глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Матвеева.

— Ещё в 2011 году муниципалитет принял решение присоединить дворовое освещение к системе «Каскад» и полностью взять на себя ответственность за светлые улицы и дворы, — рассказал Андрей Сысоев. — Что касается именно этого участка: работа выполнена большая, но есть серьёзная задержка с вводом объекта в эксплуатацию. Новые опоры были смонтированы ещё летом, однако, жители близлежащих домов вынуждены ходить по неосвещенной улице, света до сих пор нет. Разумеется, мы будем разбираться, кто виноват, но главное, что уже сейчас можно говорить о сроках подключения — по заверениям сторон фонари здесь зажгутся в ближайшие дни.

Ремонт наружного освещения в этом районе выполнен по просьбам горожан. В этом году вместо девяти старых железобетонных опор здесь появились двадцать девять новых металлических. Светильники заменены на светодиодные. Произведено восстановление зелёной зоны.