Завершены заводские ходовые испытания атомного ледокола «Урал»

Об этом сообщает Объединенная судостроительная корпорация.

Атомоход провёл в акватории Финского залива более двух недель, за это время специалисты оценили работу паротурбинной установки, систем электродвижения, работу валопроводов и палубных механизмов.

Были протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики. Также проведена проверка систем навигации и связи и работа вертолетного комплекса.

«Урал» – третий представитель самых мощных и крупных в мире ледоколов нового проекта. В ближайшее время специалисты Балтийского завода займутся устранением замечаний, выявленных в ходе испытаний, после чего судно отправится в порт приписки - Мурманск, где будет передано заказчику.